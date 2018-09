VN krikken Noord-Koreaanse steunprogramma's op na zware overstromingen KVE

14 september 2018

21u42

Bron: Belga 0 Tientallen Noord-Koreanen zijn gestorven en meer dan 10.000 moesten vluchten na overstromingen. Dat melden de Verenigde Naties vandaag. Pyongyang vroeg woensdag al internationale hulp en de VN lieten weten extra steun te zullen geven.

Honderden huizen zijn verwoest en beschadigd na hevige regenval eind augustus, die overstromingen veroorzaakten in de provincie Hwanghae-pukto. De VN en de Noord-Koreaanse autoriteiten kwamen overeen dat er extra noodhulp moet komen, zoals voeding, water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en onderdak.

De internationale organisatie heeft al verschillende hulpprogramma's lopen in het Aziatische land, waardoor meer dan 10 miljoen Noord-Koreanen, of 40 procent van de populatie, humanitaire hulp krijgen. Volgens de VN is de groei-ontwikkeling bij een op de vijf Noord-Koreaanse kinderen verstoord door ondervoeding.