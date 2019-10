VN-klimaatfonds zamelt bijna 10 miljard dollar in ttr

25 oktober 2019

18u51

Bron: belga 0 Voor de periode 2020-2023 beloven 27 donorlanden 9,8 miljard dollar (8,8 miljard euro) voor het Green Climate Fund, het financiële luik van het klimaatakkoord van Parijs. De grootste donoren zijn Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Zweden, meldt het Green Climate Fund vandaag, aan het slot van een tweedaagse conferentie in Parijs.

Het in 2010 opgestarte fonds in het centrale instrument van de internationale klimaatfinanciering. Het bevordert maatregelen in de ontwikkelingslanden en opkomende landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om de landen voor te bereiden op de negatieve effecten van de klimaatopwarming, zoals de stijging van de zeespiegel, recordtemperaturen, perioden van droogte en intenser noodweer.

Met de bijna 10 miljard dollar compenseren de donorlanden de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord in 2020. De VS hadden bij de oprichting van het fonds 3 miljard (zo’n 2,7 miljard euro) beloofd, maar had uiteindelijk maar 1 miljard (0,9 miljard euro) gestort. Het fonds verzamelde destijds uiteindelijk 7,2 miljard dollar (6,5 miljard euro).

Financieringsoperatie

Volgens directeur van het fonds Yannick Glemarec hebben 13 van de 27 landen nu hun bijdragen aan het fonds verdubbeld in vergelijking met de eerste financieringsoperatie van het fonds, en heeft 75 procent van de landen zijn bijdrage verhoogd om te verzekeren dat het fonds zijn activiteiten kan voortzetten zonder Amerikaanse steun.

De plenaire Kamer keurde gisteren nog een resolutie goed waarin aan de regering wordt gevraagd om de financiële bijdrage aan het VN-klimaatfonds te verdubbelen vanaf 2020. Momenteel draagt de Belgische federale regering 10 miljoen euro per jaar bij.

De donorconferentie geeft een sterk signaal in aanloop naar de Wereldklimaatconferentie, die in december in de Chileense hoofdstad Santiago is gepland, aldus het Green Climate Fund.