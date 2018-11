VN: "Jemen staat aan de rand van de afgrond” SPS

02 november 2018

22u15

Bron: Belga 0 De VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om het geweld in Jemen te beëindigen. Het land staat "aan de rand van de afgrond", zo zei hij. "In eerste instantie moet het geweld overal stoppen, met een onmiddellijke stopzetting rond essentiële infrastructuur en dichtbevolkte gebieden", vertelde Guterres aan journalisten bij de VN.

Guterres waarschuwde dat als er geen dringende actie wordt ondernomen, de komende maanden 14 miljoen mensen of de helft van de bevolking, bedreigd worden door hongersnood.

In Jemen strijden proregeringstroepen tegen de Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran en in 2014 en 2015 grote delen van het land veroverde, waaronder de hoofdstad Sanaa. Sinds maart 2015 krijgen de proregeringstroepen militaire steun van een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

Amerika, een bondgenoot van Saudi-Arabië, vroeg dinsdag de stopzetting van luchtaanvallen in de bewoonde gebieden van Jemen door de coalitie. Guterres zei blij te zijn dat verschillende lidstaten zich de afgelopen dagen schaarden achter de herhaaldelijke oproepen van de VN voor een stopzetting van de vijandelijkheden. "Er is nu een mogelijkheid voor vrede in Jemen", zei hij, terwijl hij opriep deze kans te benutten.

Later deze maand wil de VN de oorlogvoerende partijen rond de tafel brengen, nadat een poging om vredesgesprekken te organiseren in september in Genève mislukte. De vredesgesprekken in Koeweit liepen al stuk in 2016.