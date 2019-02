VN: “Israël schond bij protesten aan de Gazastrook de mensenrechten” ttr

28 februari 2019

11u36

Bron: belga 2 Israëlische soldaten hebben in 2018 de mensenrechten geschonden bij de gewelddadige confrontaties aan de grens van de Gazastrook. Dat is vastgesteld door een onafhankelijke onderzoekscommissie, die de VN-Mensenrechtenraad vorig jaar had aangesteld. "Het gaat om oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid die Israël grondig moet onderzoeken", zei commissievoorzitter Santiago Canton, die vandaag de bevindingen voorstelde in Genève.

Sinds 30 maart 2018 zijn volgens Palestijnse bronnen meer dan 250 mensen gedood en meer dan 10.000 anderen verwond bij de gewelddadige confrontaties met Israëlische soldaten aan de grens met Gaza. De demonstranten eisten dat de blokkade werd opgeheven van de hermetisch afgesloten Gazastrook, die al meer dan een decennium van kracht is, en een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar gebieden die vandaag in handen zijn van Israël.

Meer dan tien jaar geleden heeft Israël het kustgebied zowel op zee als op het vasteland volledig geblokkeerd. Egypte steunt die blokkade. Beide landen eigenen zich dat recht toe uit veiligheidsbelangen. Hamas, de islamitische beweging die de scepter zwaait in de Gazastrook, is door Israël, de VS en de EU ingeschaald als een terroristische organisatie. In de Gazastrook leven ongeveer twee miljoen mensen in erg moeilijke omstandigheden. Er is onder andere gebrek aan drinkwater en elektriciteit.

Protesten

De protesten begonnen eind maart vorig jaar bij de grensafsluiting tussen Israël en de Gazastrook. Tienduizenden Palestijnen namen deel aan de demonstraties om hun recht op een terugkeer naar het grondgebied van het hedendaagse Israël op te eisen.

De commissie erkende dat sommige demonstranten lid waren van gewapende groepen en dat de organisatoren van de protesten, waaronder militanten van de Hamas-beweging, het gebruik van 'brandbommen' aan vliegers en ballonnen aanmoedigden. Dat veroorzaakte schade en angst in het zuiden van Israël.

Het commissierapport betwistte echter de mening van de Israëlische regering dat de protesten een voorwendsel waren voor terroristische activiteiten. “Integendeel, het was een reactie van een moegetergde en wanhopige bevolking en een luide roep naar hulp om uit haar benarde situatie te geraken”, zei Canton.

“Absurd theater”

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz heeft de bevindingen van een VN-onderzoekscommissie vandaag in een verklaring bestempeld als “verkeerd en bevooroordeeld”. Hij brandmerkte de VN-Mensenrechtenraad als een “absurd theater”.

Katz zei dat het rapport is “gebaseerd op onjuiste informatie waarin de feiten zelfs niet werden onderzocht en dat het doel ervan is om de enige democratie in het Midden-Oosten en zijn recht op zelfverdediging tegen de terreur van een moorddadige organisatie in diskrediet te brengen”.