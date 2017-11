VN: "IS executeerde 741 burgers tijdens beleg van Mosoel" Redactie

16u54

Bron: Belga 0 Leden van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) hebben 741 burgers standrechtelijk geëxecuteerd tijdens de belegering van Mosoel, de op een na grootste stad van het land die in juli na negen maanden durende gevechten door het Iraakse leger werd bevrijd. De Verenigde Naties sporen Bagdad derhalve aan om het Internationaal Strafhof in Den Haag in te schakelen.

AFP Iraakse burgers in Mosoel.

IS moet volgens de Verenigde Naties wegens misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Irak tijdens de bloedige bevrijding van Mosoel verantwoording afleggen. Dat deelde de VN donderdag in Genève mee. IS-aanhangers hadden burgers doelbewust aangevallen, op hun vlucht neergeschoten en ze als levend schild misbruikt. Bovendien gebeurden er massale ontvoeringen.

De miljoenenstad Mosoel was drie jaar lang het centrum van de terreurorganisatie. Na de overwinning tegen de jihadisten afgelopen zomer ligt de stad grotendeels in puin. Het oude stadscentrum is zo goed als niet meer te redden.

Minstens 2.500 burgers zijn volgens de VN tijdens de negen maanden durende bevrijdingsstrijd gedood, voor het merendeel door IS. Ook de 741 geëxecuteerden horen daarbij. Tegen eind oktober werden meer dan 1.600 lijken onder de brokstukken van de stad aangetroffen geteld.

"Het vermoorden van burgers door regelrechte executies, het leed van families en de moedwillige vernieling van eigendom kan in geen enkel gewapend conflict geduld worden en de verantwoordelijken moet voor hun afschuwelijke misdaden voor de rechter gebracht worden", zei de VN-commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra'ad al-Hussein.