VN houden ondanks escalatie in Libië vast aan verzoeningsconferentie ttr

06 april 2019

15u39

Bron: belga 0 buitenland De midden april geplande verzoeningsconferentie in Libië gaat ondanks de escalatie van het conflict voorlopig door. Dat heeft de speciale gezant van de VN in het Noord-Afrikaanse land, Ghassan Salamé, gezegd. "We werken voort aan een politieke oplossing voor Libië."

Op de vanaf 14 tot en met 16 april geplande conferentie in de stad Ghadames, willen de VN met de verschillende partijen van het conflict aan tafel gaan zitten om een uitweg te vinden uit de crisis. Libië verkeert sinds de omverwerping in 2011 van de 42-jarige dictatuur van kolonel Moammar Kadhafi in chaos.

Maarschalk Khalifa Haftar rukte donderdag met zijn troepenmacht - het zelfverklaarde Libische Nationaal Leger - op richting Tripoli om de hoofdstad "te bevrijden". In Tripoli zetelt de door de Verenigde Naties gesteunde eenheidsregering van Fayez al-Sarraj.



De VN-Veiligheidsraad kwam gisteren al bijeen voor een spoedzitting achter gesloten deuren over de situatie in Syrië. Het hoogste orgaan van de internationale organisatie riep Haftar op om zijn opmars naar de Libische hoofdstad te staken.