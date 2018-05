VN-hoofd seksueel wangedrag kreeg haar promotie nog tijdens onderzoek klacht tegen haar voor intimidatie jv

De Nieuw-Zeelandse Jan Beagle staat aan het hoofd van de dienst die seksueel wangedrag bij de Verenigde Naties moet aanpakken. Ze werd een paar maanden daarvoor benoemd tot adjunct-secretaris-generaal voor management. Op dat moment liep er nog een klacht tegen haar voor intimidatie van een ondergeschikte.

Vorig jaar werd de klacht tegen Jan Beagle onderzocht. Beagle zou Sima Newell, een voormalige directeur van UN Aids, geïntimideerd hebben toen ze zelf nog bij UN Aids werkte. Newell beweert dat ze tussen september 2012 en augustus 2015 uitgesloten en gepest werd door Beagle. Ze zou niet met collega's mogen praten hebben en extreem veel werk gekregen hebben zodat ze het niet meer aankon. Newell viel naar eigen zeggen daardoor voor het eerst in haar 18-jarige carrière bij de VN uit met een burn-out.

Beagle ontkende heftig de aantijgingen. In september vorig jaar sloot haar uitvoerend directeur, Michel Sidibé, de zaak ook af, nadat de beschuldigingen ongefundeerd waren gebleken. Maar al een paar maanden eerder, in juni, kreeg Beagle haar promotie, toen het onderzoek naar haar nog niet afgelopen was. Newell beweert overigens dat dat niet deftig gevoerd werd en ze vroeg al dat een extern en onafhankelijk bedrijf het zou heropenen.

Volledig gescreend

Sidibé kwam zelf ook onder vuur te liggen, omdat hij de klachten van de seksuele intimidatie tegen een andere UN Aids-directeur, Luiz Loures, niet behoorlijk zou hebben afgehandeld. Vorige maand werd bekendgemaakt dat die zaak herbekeken zal worden.

Stéphane Dujarric, woordvoerder van VN-secretaris-generaal António Guterres die Beagle in juni benoemde, zegt dat de Nieuw-Zeelandse eerst volledig werd gescreend. In november raakte bekend dat Beagle de opdracht kreeg om seksuele intimidatie binnen de VN aan banden te leggen. Volgens Dujarric is Guterres "vooral met haar leiderschap in die taskforce over heel de VN" uitermate tevreden over Beagle.