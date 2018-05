VN-Hoge Commissaris voor Mensenrechten: "Reactie van Israël was volstrekt disproportioneel" TTR

18 mei 2018

13u19

Bron: Belga 0 De reactie van Israël op de Palestijnse demonstraties in Gaza was "volstrekt disproportioneel", zegt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra'ad al-Hussein. "De Palestijnen worden gevangen gehouden in een sloppenwijk." Hij steunt het idee om een onafhankelijk internationaal onderzoek te openen.

"Het sterke contrast tussen het aantal slachtoffers langs beide kanten suggereert dat de reactie (van Israël) volstrekt disproportioneel was", zegt de Hoge Commissaris op een bijeenkomst van de VN in Genève.

Hij voegt toe dat "de dodelijke slachtoffers een resultaat van een onwettig gebruik van geweld" waren, en steunt "de oproepen van verschillende staten en waarnemers om een internationaal, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek te openen."

Bezetting

Volgens al-Hussein leken de acties van de Palestijnen "geen onmiddellijke levensgevaarlijke bedreiging te vormen die dodelijk geweld kan rechtvaardigen."

De Hoge Commissaris stelt dat de Palestijnen dezelfde rechten hebben als de Israëli's, maar dat "ze in feite van hun geboorte tot hun dood gevangen worden gehouden in een sloppenwijk."

"De bezetting moet stoppen, zodat de Palestijnen kunnen worden bevrijd, maar zodat ook de bevolking van Israël ervan wordt bevrijd. Stop de bezetting, en het geweld en de onveiligheid zal grotendeels vervagen", zegt al-Hussein.

Onderzoek

Aviva Raz Shechter, de permanente vertegenwoordiger van Israël in het Palais des Nations, de zetel van de VN in Genève, betreurt in een reactie dat de Mensenrechtenraad "nogmaals vervalt tot een anti-Israël obsessie" en toegeeft aan "de cynische manier waarop Hamas zijn eigen volk gebruikt."

Een ontwerpresolutie die moet worden voorgesteld voor de Mensenrechtenraad van de VN vraagt de Verenigde Naties om "alle schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht" in Oost-Jeruzalem en Gaza te onderzoeken "in de context van militaire aanvallen tijdens de grote demonstraties die op 30 maart 2018 begonnen."

Maandag werden ongeveer 60 Palestijnse demonstranten gedood tijdens confrontaties met Israël aan de rand van de Gazastrook.