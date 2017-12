VN: "Groot aantal blauwhelmen gedood bij aanval in Oost-Congo" TT

16u24

Bron: Reuters, Belga 0 reuters Blauwhelmen die deel uitmaken van de Monusco in Congo. Een "groot aantal" VN-blauwhelmen is gedood en verwond bij een aanval gisterenavond laat in de Congolese provincie Noord-Kivu. Dat tweet Jean-Pierre Lacroix, vicesecretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Vredeshandhaving. Volgens Lacroix zijn versterkingen ter plaatse.

Bij de aanval op militairen van de vredesmissie van de Verenigde Naties in het noordoosten van Congo zijn zeker veertien doden en meer dan veertig gewonden gevallen.

VN-Radio Okapi meldt dat de aanval gericht was tegen een basis in Beni van Monusco, de VN-stabilisatiemissie in het Afrikaanse land. Die basis huisvest een snelle-interventiemacht, die het zeldzame mandaat heeft niet alleen reactief op te mogen treden. De aanval zou het werk zijn van de Allied Democratic Forces (ADF), een moslimrebellengroep die actief is in Congo en Oeganda en zou vier uur geduurd hebben. In het gebied zijn echter talrijke milities actief, wier eerste bekommernis de controle is over de diverse bodemschatten die Oost-Congo rijk is.



Tanzanianen

VN-woordvoerder Farhan Haq meldde dat het merendeel van de doden leden van het Tanzaniaanse contingent zijn. Bij de aanval kwamen volgens hem ook minstens vijf Congolese regeringssoldaten en een niet nader genoemd aantal rebellen om.

Op Twitter heeft intussen onder andere VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zijn "verontwaardiging" uitgesproken over wat volgens VN-woordvoerder Stéphane Dujarric de "ergste aanval tegen de VN is van de voorbije jaren".

Secretary-General @antonioguterres is outraged by last night's attack to @MONUSCO peacekeepers in the Democratic Republic of the Congo. https://t.co/Rd8wDUsbHN United Nations(@ UN) link

Het plan van de VN om vrede te helpen stichten in de chaotische Democratische Republiek Congo leidde in 1999 tot de Monusco-missie, die tot de grootste missies van de volkerenorganisatie behoort. De VN is in heel het land actief en telt naar schatting 95.000 man onder wie veel militairen uit India. Monusco, voluit 'Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo', opereert sinds 1999, oorspronkelijk onder het acroniem Monuc, in Congo.

De noordoostelijke provincies Noord- en Zuid-Kivu behoren al decennia tot de meest gewelddadige oorden in het Afrikaanse land van 83 miljoen inwoners.

Outraged by the attack against @MONUSCO in #NorthKivu DRC last evening, where a large number of @UN peacekeepers have been killed & wounded. Our thoughts & prayers with families & our colleagues in @MONUSCO. Reinforcements are on scene & medical evacuations by Mission ongoing. pic.twitter.com/l84tFHYKMR Jean-Pierre Lacroix(@ Lacroix_UN) link

REUTERS

REUTERS