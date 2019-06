VN: “Gezinnen van IS-strijders moeten worden teruggehaald ” mvdb

24 juni 2019

12u35

Bron: ANP 13 Familieleden van buitenlandse IS-strijders die vastzitten in Syrië moeten teruggehaald worden naar hun eigen land. Vooral kinderen hebben veel te lijden in de kampen waarin ze vastzitten. Dat zei Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, vandaag tijdens de opening van een zitting van de VN-mensenrechtencommissie in Genève.

Volgens de VN zitten de IS-strijders en hun familie, onder wie 29.000 kinderen, onder bijzonder slechte omstandigheden vast in een kamp in het noordoosten van Syrië. Daarom moeten ze volgens de VN worden teruggehaald, tenzij hen een rechtszaak boven het hoofd hangt.



Ons land haalde eerder deze maand zes Belgische IS-kinderen terug uit Syrië. De militaire inlichtingendienst en het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse, gaven hiervoor het licht op groen na een uitgebreide analyse. De repatriëring gebeurde na een principieel akkoord met Koerdische autoriteiten die de gevangenkampen in Syrië controleren.



De ontslagnemende federale regering maakte al duidelijk dat er geen repatriëring volgt van ouders, de zes kinderen waren eerder een uitzonderingsmaatregel.