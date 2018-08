VN-gezant voor Syrië wil zelf naar laatste rebellenprovincie Idlib reizen om burgerbevolking te evacueren AW

30 augustus 2018

14u33

Bron: Belga 0 Staffan de Mistura, de speciale VN-gezant voor Syrië, is bereid zelf naar de provincie Idlib te gaan om er een humanitaire corridor in te stellen. Die moet het mogelijk om de burgerbevolking te evacueren voor een nakend offensief van het Syrische leger. Dat zei de Mistura vandaag zelf in Genève.

Idlib, in het noorden van Syrië, aan de grens met Turkije, is het laatste bolwerk dat nog in handen is van de gematigde rebellen en radicale islamisten. Er leven zo'n 2,9 miljoen mensen, van wie 1,4 miljoen andere rebellenprovincies zijn ontvlucht die heroverd zijn door het regime van president Bashar al-Assad.

Het Syrische leger, met de steun van Rusland, dreigt met een grootschalig offensief om de provincie te zuiveren van de "terroristen" die er een onderkomen hebben gevonden. De Mistura schat het aantal strijders van al-Qaida en het al-Nusrafront op "ongeveer 10.000, die zonder twijfel terroristen zijn en overwonnen moeten worden". Maar de VN-gezant waarschuwt voor de zware prijs die de burgerbevolking daarvoor dreigt te betalen.