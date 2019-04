VN-gezant: “Kinderen IS-strijders moeten samen met hun moeders kunnen terugkeren” KVDS

11 april 2019

23u40

"Kinderen van 'foreign fighters' moeten kunnen terugkeren naar hun land van oorsprong en we moeten hen samen proberen te houden met hun moeders." Dat heeft de speciale VN-gezant voor Kinderen in Gewapende Conflicten, Virginia Gamba, gezegd. Ze lanceerde in het Europees Parlement in Brussel een campagne die duidelijk moet maken hoe kinderrechten in gewapende conflicten geschonden worden.

Er zijn zes ernstige schendingen van kinderrechten waar de Verenigde Naties aandacht voor vragen: de rekrutering van kindsoldaten, het vermoorden en verminken van kinderen, verkrachting en anderen vormen van seksueel geweld, ontvoering van kinderen, aanvallen op scholen en ziekenhuizen en het ontzeggen van humanitaire hulp.

Kindsoldaten

Virginia Gamba: "We gaan nooit weten hoeveel kindsoldaten er precies zijn. Wij schatten dat we rapporten hebben van 10 à 13 procent van het totale aantal. Jaarlijks komen we aan 10.000 à 12.000, maar dat cijfers ligt zeker tien keer hoger. Wat veel mensen niet weten, is dat het 40 procent meisjes zijn", zegt ze.





Zij wijst erop dat hen uit een hachelijke oorlogssituatie redden niet voldoende is. "We ondersteunen kinderen die gevochten hebben of die ontvoerd zijn heel slecht. Ze zijn compleet getraumatiseerd en hebben nachtmerries tot ze sterven. Wij bieden nu echt het minimum aan psychosociale hulp. De kans is heel groot dat het kind niet meer aanvaard wordt door de eigen gemeenschap. De helft van die kinderen is wees. Bijgevolg is de kans groot dat het kind uit eigen beweging terugkeert en opnieuw kindsoldaat wordt, omdat het geen andere optie ziet.”

Dat wil Gamba veranderen, met een benadering op de lange termijn door individuele psychosociale hulp en het betrekken van de gemeenschap. “Er wordt veel te weinig nagedacht over hoe we die minderjarigen kunnen beschermen en op de lange termijn kunnen re-integreren. Waar het lukt, zien we dat ze psycholoog, dokter of advocaat worden en in die functie vaak kinderen in nood helpen. Zij kunnen na re-integratie zeker van nut zijn voor de maatschappij”, klinkt het.

Slachtoffers

Kindsoldaten zijn slachtoffers volgens Gamba en dat geldt volgens haar ook voor de kinderen van Syriëstrijders die nog steeds in vluchtelingenkampen in Irak en Syrië verblijven. "Het is heel triest om duizenden kinderen van IS-strijders in kampen te zien. Geen zorg dragen voor die kinderen is verkeerd. Zij moeten kunnen terugkeren en opgenomen worden in de maatschappij, waar zij of hun ouders vandaan komen. Zeker als het om jonge kinderen gaat, moeten hun moeders mee kunnen terugkeren. We moeten altijd proberen om moeder en kind bij elkaar te houden. Als de moeder een misdaad begaan heeft, moet ze natuurlijk berecht worden. Maar daar mag het kind niet de dupe van zijn.”