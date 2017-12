VN-gezant bezoekt Noord-Korea deze week HA

Bron: ANP 0 AFP Jeffrey Feltman, hoofd politieke zaken bij de Verenigde Naties. VN-gezant Jeffrey Feltman zal deze week Noord-Korea bezoeken om te praten over "kwesties van wederzijds belang en zorgen". Dat melden de Verenigde Naties te midden van oplopende spanningen in de regio.

Feltman, hoofd politieke zaken bij de VN en voormalig staffunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zal een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho en diens onderminister Pak Myong Guk, zei een woordvoerder van de VN.

Uitnodiging van Noord-Korea

De uitnodiging voor het bezoek van Feltman kwam van Noord-Korea in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van wereldleiders bij de Verenigde Naties in september, maar is pas vorige week bevestigd. Feltman is de eerste staffunctionaris die naar Noord-Korea reist, sinds het bezoek van zijn voorganger Lynn Pascoe in februari 2010 en voormalig VN-functionaris Valerie Amos in oktober 2011.

De Verenigde Staten en Zuid-Korea gingen vandaag door met grootschalige gezamenlijke luchtmachtoefeningen. Noord-Korea zei dat dit het Koreaanse schiereiland naar "de rand van een nucleaire oorlog" duwt. Rusland en China wilden dat de oefeningen werden afgeblazen.

Langeafstandsrakket

De oefeningen begonnen een week nadat Pyongyang zei dat het zijn meest geavanceerde ballistische langeafstandsraket had getest die in staat is om de hele Verenigde Staten te bereiken.

Op een vergadering van de VN-Veiligheidsraad vorige week naar aanleiding van de rakettest waarschuwde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley, terwijl Washington geen oorlog met Pyongyang zoekt, dat "als er oorlog komt, vergis je niet, het Noord-Koreaanse regime volledig vernietigd zal worden".