VN gaat internationale onderzoekscommissie naar Gaza sturen TTR

18 mei 2018

17u11

Bron: Belga 3 De VN-mensenrechtenraad heeft vandaag beslist om een internationaal team dat gespecialiseerd is in oorlogsmisdaden naar de Gazastrook te sturen. De bedoeling is om de recente incidenten in de regio te onderzoeken.

De resolutie werd aangenomen met 29 voor- en 2 tegenstemmen. Enkel Australië en VS stemden tegen het sturen van een "onafhankelijke internationale onderzoekscommissie". Veertien landen onthielden zich. Ze stelden onder meer dat de resolutie te weinig rekening hield met de rol van de Palestijnse Autoriteit en van "niet-staatsgebonden actoren". Met die laatste term wordt verwezen naar de islamistische beweging Hamas, die de Gazastrook controleert.

De opdracht van de commissie is om een onderzoek te voeren naar schendingen bij "militaire aanvallen tijdens de grote burgermanifestatie, die op 30 maart 2018 zijn begonnen".

Mensenrechten

Israël heeft de goedkeuring van de resolutie al "hypocriet en absurd" genoemd. "Keer op keer negeert de raad de werkelijke mensenrechtenschendingen in de wereld", zo klinkt het. "In plaats daarvan wordt ervoor gekozen om de enige democratie in het Midden-Oosten aan te vallen."

Volgens het ministerie "is het voor iedereen duidelijk dat het achterhalen van de waarheid niet het doel van de raad is". Tel Aviv stelt dat de landen die de resolutie goedkeuren Israël willen demoniseren.