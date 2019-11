VN gaan Turks plan voor hervestiging Syrische vluchtelingen onderzoeken KVE

01 november 2019

21u14

Het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR) gaat de voorstellen van Turkije voor het hervestigen van zo'n twee miljoen Syrische vluchtelingen in een "veilige zone" in het noorden van Syrië bestuderen.

"Er zullen hierover onderhandelingen worden gevoerd met de Turkse autoriteiten, in lijn met het mandaat van de UNHCR", klonk het na een ontmoeting tussen de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Istanbul.

Guterres heeft er beklemtoond dat een aantal principes moeten gerespecteerd worden, zoals een vrijwillige en veilige terugkeer voor de vluchtelingen, aldus zijn woordvoerder.

Turkije is enkele weken geleden een gewapend offensief begonnen in het noorden van Syrië om die veilige zone te creëren. Tot dan was het gebied onder controle van de Koerden.

De ontmoeting tussen Guterres en Erdogan vond plaats op dezelfde dag dat de Turkse en Russische troepen voor het eerst gezamenlijke patrouilles hielden in de regio. Beide landen sloten een akkoord waardoor Turkije de controle krijgt over het noordoosten van Syrië.