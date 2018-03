VN-experte: "Myanmar laat Rohingya bewust verhongeren" kv

12 maart 2018

19u19

Bron: Belga 6 De vervolging van de in Myanmar gediscrimineerde moslimminderheid van de Rohingya gaat volgens een VN-experte onverminderd voort. De na een massale vlucht van vorig jaar achtergebleven Rohingya worden nu blijkbaar bewust uitgehongerd, zei VN-rapporteur Yanghee Lee vandaag voor de mensenrechtenraad in Genève.

Yanghee Lee ontving rapporten over mensen die verhinderd worden naar de markt te gaan, de toegang tot hun velden worden belet en wier dieren in beslag worden genomen.

De experte eist de oprichting van een kantoor in Bangladesh, dat bewijsmateriaal voor schendingen van de mensenrechten kan verzamelen. Daders moeten ter verantwoording geroepen worden.

Ook als het geweld van het leger of de veiligheidstroepen uitgaat, ligt de gedeelde verantwoordelijkheid ook bij de regering van de winnares van de Nobelprijs van de Vrede Aung San Suu Kyi. "Ze weten wat er gebeurt, en niets doen is ook een vorm van verantwoordelijkheid", zei ze. "Medeplichtigheid is een zeer ernstige zaak".

Myanmar had Lee tot ongewenst persoon verklaard en laat haar het land niet meer in.