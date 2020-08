VN-expert waarschuwt: “Nog altijd meer dan 10.000 IS-strijders actief in Syrië en Irak” LH

25 augustus 2020

11u33

Bron: ANP, Belga 0 De terreurorganisatie IS (Islamitische Staat) telt volgens schattingen van een expert van de Verenigde Naties (VN) meer dan 10.000 actieve strijders in Syrië en Irak. "Ze bewegen zich in kleine cellen heen en weer tussen de twee landen", zei het hoofd van het VN-bureau voor antiterrorisme Vladimir Voronkov tijdens een bijeenkomst.

Het aantal IS-aanvallen is in 2020 vergeleken met vorig jaar in beide landen "aanzienlijk toegenomen", heet het. Er zijn ook meer aanvallen door ‘lone wolves’ en kleinere groepen. De VN-expert schatte het aantal IS-leden voor heel West-Afrika op zo'n 3.500. De belangrijkste dreiging in Europa is terroristische radicalisering via internet, zei de expert nog.

Voronkov waarschuwde ook dat IS en andere terroristische organisaties proberen misbruik te maken van de verregaande beperkingen en de economische en politieke gevolgen van de coronapandemie. Hij riep op de strijd tegen terrorisme niet te laten verslappen. “De wereldwijde dreiging die uitgaat van IS zal waarschijnlijk toenemen als de internationale gemeenschap deze uitdaging niet aangaat.”



Nog volgens de expert is het noodzakelijk om daadkrachtig op te treden op het gebied van humanitaire hulp, mensenrechten en veiligheid in de regio.