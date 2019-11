VN-expert: “Leven van Assange is in gevaar” KVE

01 november 2019

16u43

Bron: Belga 1 Julian Assange, die in de gevangenis in Londen verblijft in afwachting van zijn eventuele uitlevering aan de VS waar hij beschuldigd wordt van spionage, is er slecht aan toe. Volgens Nils Melzer, VN-expert inzake folteringen, is zelfs het leven van Assange in gevaar.

Melzer stuurde een persbericht de wereld in waarin hij zijn ongerustheid uitte. De professor bracht in mei, samen met enkele artsen, nog een bezoek aan de Australiër in zijn cel in Londen. Assange zat toen een maand achter de tralies, nadat hij door de Britse politie was opgepakt aan de ambassade van Ecuador, waar hij zich jaren heeft schuilgehouden.

Toen al klonk het dat Assange leed aan typische symptomen van langdurige psychologische marteling, chronische angst en een intens trauma.



Volgens Melzer is de gezondheid van Assange er de voorbije maanden alleen maar verder op achteruitgegaan. "Zijn leven is in gevaar", klinkt het vrijdag in het communiqué. "Tenzij het Verenigd Koninkrijk snel van richting verandert en zijn onmenselijke situatie verbetert, kan de voortdurende blootstelling aan willekeur en schendingen van zijn rechten Assange binnenkort het leven kosten.”