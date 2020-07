VN-expert: “Iraanse generaal Soleimani onwettig gedood tijdens Amerikaanse droneaanval” TTR

07 juli 2020

15u08

Bron: anp 0 De Iraanse generaal Qassem Soleimani is onwettig gedood tijdens een Amerikaanse droneaanval in januari in Irak. Washington kan niet aantonen dat hij een onmiddellijk gevaar vormde. Dat stelt de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies Agnès Callamard.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In een vandaag vrijgegeven rapport, concludeert Callamard dat "de VS onwettig hebben gehandeld en in strijd met het VN-handvest omdat er geen levensbedreigende situatie bestond".

De onafhankelijke mensenrechtenexpert spreekt niet namens de Verenigde Naties, maar rapporteert haar bevindingen aan de VN. Haar rapport over gerichte moorden met gewapende drones, waarvan ongeveer de helft betrekking heeft op de zaak Soleimani, wordt donderdag voorgelegd aan Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. De VS hebben zich in 2018 uit dit VN-orgaan teruggetrokken.

Soleimani was de architect van de Iraanse strategie in het Midden-Oosten en de commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde die de buitenlandse operaties van de Islamitische Republiek leidde. Hij werd op 3 januari gedood tijdens een Amerikaanse luchtaanval bij de internationale luchthaven van Bagdad. Ook de Iraakse Abu Mahid al-Muhandis, leider van de pro-Iraanse paramilitairen in Irak, kwam om het leven.

Vergelding

“In het licht van het tot nu toe door de VS geleverde bewijs, vormen het doelwit generaal Soleimani en degenen die hem vergezelden, een willekeurige moord waarvoor de VS volgens het internationaal humanitair recht verantwoordelijk zijn”, aldus Callamard.

Ter rechtvaardiging van het bevel om hem te doden had de Amerikaanse president Donald Trump verzekerd dat Soleimani, die hij beschreef als de “nummer één terrorist” ter wereld, “dreigende” aanvallen op Amerikaanse diplomaten en militairen aan het voorbereiden was.

Als vergelding voor de dood van Soleimani lanceerde Iran op 8 januari raketten op Iraakse militaire bases die Amerikanen huisvesten. Volgens Washington werd daarbij aanzienlijke materiële schade aangericht, maar vielen er geen slachtoffers onder het Amerikaanse militaire personeel.

Lees ook:

Vlamingen met Iraanse roots over conflict met VS: “Ayatollah kan geen kant meer uit. Maar oorlog? Die komt er niet” (+)