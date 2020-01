VN-expert: “Aanval is hoogstwaarschijnlijk onwettelijk” LH

03 januari 2020

19u25

Bron: Belga 0 De dood van de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani vormt "hoogstwaarschijnlijk een schending van het internationaal recht". Dat heeft Agnes Callamard, speciaal rapporteur van de VN voor buitengerechtelijke executies, getweet. "Wettelijke rechtvaardigingen voor zulke moorden zijn zeer nauwlettend omschreven, en het is moeilijk voor te stellen hoe die kunnen gelden voor deze moorden.”

Het gebruik van drones is volgens Callamard bijna nooit wettelijk buiten de context van actieve vijandelijkheden. Dodelijk geweld rechtvaardigen onder internationaal recht kan enkel als het geweld werd gebruikt om te beschermen tegen een aan imminente bedreiging voor een mensenleven.

"Dat iemand in het verleden betrokken was bij 'terroristische' aanvallen is onvoldoende om een moord op die persoon wettelijk te maken", aldus Callamard. "De dood lijkt dus veel meer een vergelding voor acties uit het verleden, dan anticiperend op imminente zelfverdediging.”

De VN-expert wijst er in haar tweets ook op dat een ander probleem van buitengerechtelijke executies in het buitenland een gebrek aan toezicht is.



Callamard had ook nog kritiek op de "heel vage" verklaring die het Pentagon na de aanval publiceerde, en riep de VN en de leiders op "op te staan" en hun juridische middelen te gebruiken.