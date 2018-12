VN evacueert gewonde Houthi-rebellen uit Jemen: belangrijke stap richting vredesgesprekken IVI

03 december 2018

07u38

Bron: Al Jazeera, The Guardian 0 Vijftig gewonde Houthi-rebellen zullen vandaag met een VN-vliegtuig uit Jemen geëvacueerd worden en naar Oman gebracht worden. Dat laten Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten weten. Beide landen zitten in de coalitie die in Jemen tegen de Houthi’s vecht. De evacuatie is een nieuwe stap in de richting van vredesgesprekken.

De evacuatie van de gewonde rebellen komt er op vraag van VN-gezant Martin Griffiths, die al enkele weken gesprekken voert met de vechtende partijen in Jemen. Griffiths wil met deze toegeving aan de rebellen een teken geven van goede wil, zodat de vredesgesprekken in Zweden later deze maand goed zouden verlopen. Gesprekken die in september gepland waren, hadden tot niets geleid omdat de Houthi’s weigerden aanwezig te zijn nadat hun gewonde strijders niet naar Oman mochten geëvacueerd worden.



De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië zegt dat het de evacuaties toelaat om “humanitaire redenen” en om “het vertrouwen op te bouwen”. De evacuaties worden alvast gezien als een belangrijke stap richting de vredesgesprekken.



Op het vliegtuig zullen drie Jemenitische dokters en één VN-dokter aanwezig zijn. Het toestel zal later vandaag opstijgen in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, en landen in Muscat, de hoofdstad van Oman.

Ergste humanitaire crisis

De internationale oproep om de oorlog in Jemen te beëindigen, klinkt steeds luider. De humanitaire crisis die het land in de greep heeft, wordt door de VN bestempeld als “de ergste in de wereld”. Zeker 22 miljoen Jemenieten hebben dringend hulp nodig. Volgens de VN dreigen 12 tot 13 miljoen mensen te verhongeren in Jemen - een land met ongeveer 28 miljoen inwoners. Naar schatting 1,8 miljoen kinderen lijden honger.



Volgens het Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), een onafhankelijke watchdog die data bijhoudt over verschillende conflicten, zijn er al 56.000 dodelijke slachtoffers gevallen sinds 2015. Elke tien minuten sterft een kind in het land, volgens de VN.

Bloederige oorlog

In Jemen woedt al sinds 2015 een bloederige oorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saudi-Arabië, steunt de regering van president Hadi en voert aanvallen uit om de Houthi’s - die gesteund worden door Iran - op de knieën te krijgen. De coalitie wil president Hadi terug in heel het land aan de macht zien. Hadi wordt ook door de meeste andere landen erkend als de rechtmatige leider van Jemen.

Hoe is het conflict in Jemen begonnen? Wij leggen het uit in deze video.