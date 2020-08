VN en Frankrijk organiseren donorconferentie voor Libanon HLA

08 augustus 2020

13u05

Bron: Belga 0 Wereldleiders overleggen zondag over de hulpverlening aan Libanon. De Franse president Emmanuel Macron organiseert die donorconferentie in samenwerking met de VN en leidt die via een videoverbinding, zo maakte zijn communicatiedienst bekend.

Eerder liet ook de Amerikaanse president Donald Trump al weten mee te doen. "We hebben een conference call op zondag met president Macron, leiders van Libanon en leiders uit andere delen van de wereld", zei hij.

Veel landen stuurden al reddingswerkers en hulpgoederen naar Libanon na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Die heeft een deel van de stad verwoest en aan meer dan 150 mensen het leven gekost.

Ook ziekenhuizen raakten beschadigd en worstelen met de toestroom van gewonden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft al gezegd dat zeker 15 miljoen dollar (bijna 13 miljoen euro) nodig is voor acute medische hulp en andere dringende humanitaire hulpverlening.

De leiders gaan zondag waarschijnlijk bespreken hoe de internationale hulp rechtstreeks ten goede kan komen aan Libanese burgers. Macron heeft boze Libanese burgers bij een recent bezoek beloofd dat de steun niet in "corrupte handen" zal belanden.

Oostenrijk doneert een miljoen euro

De Oostenrijkse regering maakte vandaag bekend dat ze een miljoen euro zal vrijmaken om Libanon te helpen. Deze fondsen zullen gedoneerd worden aan het Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan en aan Oostenrijkse ngo’s, om de slachtoffers van voedsel en onderdak te voorzien.

Oostenrijk, wier ambassade in Libanon bij de explosie beschadigd raakte, gaf geen precies tijdschema voor deze geldoverdracht. “Oostenrijk ondersteunt het land in deze zeer moeilijke situatie. Naast de 182 Oostenrijkse VN-troepen die al in Libanon aanwezig zijn, staat nog een compagnie van 60 soldaten klaar om binnen 24 uur ter plaatse hulp te verlenen”, aldus de conservatieve bondskanselier Sebastian Kurz zaterdag, geciteerd door persbureau APA. “We willen snelle en directe hulp bieden, zodat de slachtoffers van deze tragedie de best mogelijke zorg krijgen in de eerste dagen en weken na de explosie”, onderstreepte minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg.

