VN eisen toegang tot Myanmar KVE

14u28

Bron: Belga 0 REUTERS Myanmar moet een missie van de VN, die een onderzoek moet instellen naar vermeende schending van de mensenrechten, toelaten in het Aziatische land. Dit heeft de Mensenrechtenraad van de volkerenorganisatie vandaag in een resolutie gezegd.

In maart hebben de VN beslist een onderzoekscommissie naar Myanmar te sturen en dit mandaat is nu voor zes maanden verlengd.



Maar de commissie heeft nog steeds geen toegang gekregen tot het vroegere Birma. Het land moet ze volgens de resolutie "volledige, onbeperkte en niet in de gaten gehouden toegang tot alle gebieden en alle gesprekspartners" verlenen.



De Mensenrechtenraad zegt "zeer bezorgd" te zijn omtrent "recente rapporten over ernstige schendingen van de mensenrechten" in Myanmar, in het bijzonder in de deelstaat Rakhine. Daar zou het leger hardhandig zijn opgetreden tegen de islamitische Rohingya-minderheid, met ook een massale exodus van die bevolkingsgroep als resultaat.