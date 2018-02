VN doen oproep aan Iran om executie VUB-prof niet uit te voeren TTR

Bron: Belga 0 Vier deskundigen van de Verenigde Naties inzake mensenrechten hebben vandaag Iran opgeroepen, de doodstraf waartoe de Iraanse professor Ahmadreza Djalali is veroordeeld, te herroepen. De prof, onder andere gastdocent aan de VUB in Brussel, kreeg de hoogste straf wegens spionage in opdracht van de Israëlische geheime dienst Mossad.

Eerder was bekendgemaakt dat een nieuwe procedure bij het Iraanse Hooggerechtshof wordt opgestart om de terdoodveroordeling van Djalali te heroverwegen. De uitvoering van de doodstraf is sowieso, volgens de Iraanse ambassadeur in Brussel, "niet voor de onmiddellijke toekomst".

Volgens VN-rapporteurs moet de doodstraf herroepen worden, omdat Iran Djalali geen eerlijk proces heeft gegund en hem het recht op beroep heeft ontzegd. De deskundigen vinden dat hij daarom moet worden vrijgelaten.

Djalali, die in Zweden woonde maar ook les gaf aan de VUB, ontkent de spionage-activiteiten waarvan hij beschuldigd wordt. In een brief aan opperrechter Sadegh Larijani schreef Djalali eerder deze maand dat hij nooit heeft samengewerkt met de Mossad. "Er is daarvoor ook geen enkel bewijs aangeleverd, in geen enkel stadium van het proces."