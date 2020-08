VN-diplomaten: pandemie verergert conflicten wereldwijd IB

04 augustus 2020

06u17

Bron: Belga 1 De coronapandemie zorgt ervoor dat de humanitaire situatie in conflictgebieden over de hele wereld verder verslechtert, waarschuwen diplomaten en experts van de Verenigde Naties. Het geweld zal volgens hen verder oplaaien door de economische gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Door het longvirus worden onder meer hulpprogramma's bemoeilijkt en is er minder geld en aandacht voor conflictgebieden, aldus de VN-diplomaten en -experts. "Wij zijn erg bezorgd dat de economische gevolgen nog meer wanorde en conflict veroorzaken", aldus expert Richard Gowan. "We zitten nog in het eerste hoofdstuk van een behoorlijk lang drama."

De oproep tot een wereldwijd staakt het vuren door VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in maart lijkt grotendeels aan dovemansoren gericht te zijn geweest. In brandhaarden als Jemen, Libië en Syrië wordt vooralsnog doorgevochten.

Door lockdowns is het voor gezanten, vredesmissies en niet-gouvernementele organisaties lastiger om te bemiddelen in conflicten en om hulpgoederen uit te delen. In Jemen worden de gevechten zelfs heviger, zeggen diplomaten, die van een "vrije val" spreken.

Hongersnood op de loer

De VN-chef op het gebied van noodhulp, de Britse diplomaat Mark Lowcock, waarschuwde vorige week dat hongersnood op de loer ligt voor mensen in conflictgebieden. Als gevolg van de coronacrisis is de hoeveelheid geld die naar Jemen wordt overschreven met zo'n 70 procent afgenomen. Dergelijke overschrijvingen zijn van vitaal belang voor het land.

Ook over Syrië is Lowcock somber. Westerse landen geven minder uit aan ontwikkelingshulp nu zij hun eigen economieën proberen te steunen, zeggen de diplomaten. Volgens analisten lijden vredesonderhandelingen daarnaast onder het gebrek aan mogelijkheden om strijdende partijen fysiek met elkaar aan tafel te brengen.

Libanon

Experts maken zich ook grote zorgen over Libanon. Dat land, dat tussen 1975 en 1990 door een burgeroorlog werd verscheurd, beleeft zijn ergste economische crisis sindsdien. "Het is een somber en deprimerend plaatje over de gehele linie", aldus een VN-diplomaat. "De economische gevolgen gaan het conflict in deze landen alleen maar aanwakkeren."