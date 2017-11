VN-diplomaat "slaat echtgenote vol in het gezicht" maar NYPD moet hem laten gaan wegens onschendbaarheid Joeri Vlemings

22u03

Bron: New York Post 0 Facebook VN-diplomaat uit de Caraïben, Sehon Marshall. Een VN-diplomaat uit de Caraïben zou zijn echtgenote vandaag in Brooklyn met de volle vuist in het gezicht geslagen hebben. Maar de NYPD kon de 43-jarige Sehon Marshall niet aanhouden wegens zijn onschendbaarheid.

Sehon Marshall en zijn vrouw Sandra (36) hadden volgens de politie in hun huis in de residentiële Brooklynse wijk Canarsie rond 1u15 een hoogoplopende verbale ruzie, die gewelddadig eindigde. De diplomaat mepte zijn echtgenote met gebalde vuist in het aangezicht. Haar lip bloedde, maar de vrouw weigerde medische verzorging.

Buitenlandse diplomaten genieten in de VS onschendbaarheid en dus kon de New Yorkse politie Marshall niet arresteren.

In augustus 2014 kwam Sehon Marshall in opspraak toen hij zich laatdunkend uitliet over migranten "die hun job achterlaten om in de VS nanny of hondenuitlater te worden". Hij moest zich voor die woorden verontschuldigen.