VN-diplomaat na bezoek aan Pyongyang: "Tijd dringt voor diplomatieke oplossing"

06u19

Vicesecretaris-generaal van de Verenigde Naties Jeffrey Feltman (links) en de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho (rechts) In de Noord-Koreaanse kwestie is er een "dringende noodzaak om misrekeningen te vermijden en kanalen te openen die het risico op conflict verminderen". Dat is de boodschap die de vicesecretaris-generaal van de Verenigde Naties Jeffrey Feltman heeft overgemaakt tijdens zijn bezoek aan Pyongyang.

Feltman was van dinsdag tot vrijdag in Noord-Korea. Hij is de hoogste diplomaat van de VN die de communistische dictatuur bezocht sinds februari 2010. Hij had er ontmoetingen met onder anderen de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho en diens adjunct Pak Myong-guk.

Gespreksonderwerp was uiteraard de toegenomen spanning op het Koreaanse schiereiland. Volgens Feltman "dringt de tijd" voor een diplomatieke oplossing. In een mededeling na zijn bezoek zegt de diplomaat dat beide partijen het erover eens zijn dat dat de "enige oplossing" kan zijn voor het conflict en dat daarvoor een "ernstige dialoog" nodig is. Daarnaast beaamden de Noord-Koreanen ook dat de huidige situatie "de meest gevaarlijke kwestie is voor vrede en veiligheid ter wereld".

Geen reactie op rakettest

Het bezoek van Feltman komt er nadat Noord-Korea eind november een nieuwe succesvolle rakettest uitvoerde. Pyongyang maakte zich daarna sterk dat het in staat was om het Amerikaanse vasteland te treffen. De VN-diplomaat wijst er echter op dat de ontmoeting geen reactie is op die test en dat de gesprekken al in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in oktober waren vastgelegd. Feltman benadrukt tot slot nog dat Noord-Korea de sancties van de Veiligheidsraad moet respecteren.