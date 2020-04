VN: “Coronacrisis zal ondervoeding in wereld verergeren” AH

21 april 2020

14u08

Bron: Belga 0 De Verenigde Naties waarschuwen dat het aantal ondervoede mensen door de coronapandemie en haar economische gevolgen wereldwijd bijna kan verdubbelen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN dat dinsdag in Rome is voorgesteld.

Het aantal mensen dat onvoldoende voedsel heeft om gezond te kunnen leven, of dat al honger lijdt, kan dit jaar tot 265 miljoen stijgen, klinkt het. In 2019 lag het aantal mensen in de wereld met een nijpend tekort aan voedsel rond de 135 miljoen.

Gezamenlijk handelen

Vooral mensen in armere landen zouden door de coronacrisis onder de drastische verslechtering van hun voedselsituatie lijden. “We moeten nu gezamenlijk handelen om de effecten van deze globale catastrofe te milderen”, eist WFP-expert Arif Husain naar aanleiding van de voorstelling van het rapport.

Vooral in Jemen, de Democratische Republiek Congo en Afghanistan wisten veel mensen vorig jaar niet hoe ze aan hun volgende maaltijd zouden komen. Het totaal van 135 miljoen mensen die in 2019 in de wereld door voedselcrises getroffen werden, was het hoogste cijfer in vier jaar.