VN buigen zich over definitie van 'killerrobots'

09 april 2018



De Verenigde Naties buigen zich sinds vandaag opnieuw over een definitie van 'killerrobots'. Doel is om te bepalen aan welke eigenschappen autonome dodelijke wapens moeten voldoen om als killerrobot omschreven te worden.

De eerste onderhandelingen over autonome moordmachines vonden vorig jaar al plaats. Vanaf vandaag worden ze verdergezet, zelfs al ziet het er niet naar uit dat er snel een verdrag over het gebruik van dergelijke wapens zal komen.

Activisten wijzen er echter op dat de tijd dringt en waarschuwen ervoor dat dergelijke robots binnenkort dodelijk geweld zullen gebruiken zonder dat een mens daartoe eerst het bevel heeft gegeven. De VN-Conventie voor Bepaalde Conventionele Wapens boekt volgens hen te weinig vooruitgang, al is het goed dat de gesprekken weer op gang gebracht werden.

Menselijke controle

“De discussie is nu veel meer gefocust”, zegt Richard Moyes, medeoprichter van de Campaign to Stop Killer Robots. Landen “concentreren zich nu op het bepalen van de mate van menselijke controle die nodig is over [dodelijke wapen-]systemen”, zegt Moyes, die eveneens lid is van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons die in 2017 de Nobelprijs voor de vrede kreeg.

Ongerustheid

Het aantal landen dat oproept tot een verbod op killerrobots neemt toe. Ook in de private en academische sector is er ongerustheid over de mogelijke bedreiging van wapens die enkel op basis van artificiële intelligentie zullen beslissen wanneer ze zullen moorden.

De landen met de meeste autonome wapens, namelijk de VS, Rusland, China en Israël, hebben voorlopig echter nog niet aangegeven dat ze bereid zijn het gebruik ervan in te perken.

Frustrerend proces

De Indiase ambassadeur voor ontwapening Amandeep Gill zegt dat de gesprekken zullen doorgaan tot 20 april. Hij erkent dat het trage proces voor sommigen erg frustrerend is. “We worstelen ermee en om een goede reden. Het zijn erg complexe thema’s”, zei hij vorige week. “Maar wat volgens mij belangrijk is, is dat de VN een duidelijke, bewuste inspanning levert”, voegde hij eraan toe.

Volgens Richard Moyes zal er tegen 20 april waarschijnlijk weinig concreets beslist worden, maar later dit jaar wordt het onderwerp nog tijdens twee sessies besproken. Hopelijk wordt er daarna overgegaan tot formele onderhandelingen over een bindend verdrag, zegt hij.