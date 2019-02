VN binden strijd aan voor voortbestaan inheemse talen AW

01 februari 2019

21u17

Bron: Belga 0 De Verenigde Naties lanceerden vandaag het 'Internationale Jaar van Inheemse Talen’. Volgens de voorzitster van de Algemene Vergadering, Maria Fernanda Espinosa, gebeurt dat om de inheemse talen die met uitsterven bedreigd zijn, "te vrijwaren, nieuw leven in te blazen en te bevorderen".

Het komt erop aan "dringende maatregelen te nemen op nationaal en internationaal niveau". De planeet telt "370 miljoen inheemse mensen" en hun talen zijn "een culturele schat om te communiceren, kennis en culturele eigenaardigheden te delen, en lokale gebruiken en waarden te bevorderen”.



“2.680 inheemse talen zijn in gevaar en 90 procent daarvan zou tegen het einde van de eeuw kunnen verdwijnen als ze niet beschermd worden", waarschuwde de voorzitster nog.

Sterke samenwerking

“Om dat te vermijden hebben we een sterkere samenwerking met de volkeren nodig. Ik ben verheugd dat de lidstaten (van de VN) bereid zijn beleid en programma's uit te werken om zo de inheemse talen te vrijwaren en bevorderen”, legt Espinosa uit.

De rol van de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur (Unesco) is uiterst belangrijk meent Espinosa. Unesco is vastbesloten bij te dragen aan de verdediging van de talen.

In Canada werd deze week voor het eerst in de geschiedenis van het land een inheemse taal uit de provincie Manitoba in het Canadese parlement simultaan vertaald naar het Engels en het Frans.