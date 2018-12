VN bevestigen bestaan van “Hezbollah-aanvalstunnel” van Libanon naar Israël kv

06 december 2018

22u39

Bron: Belga 0 De VN-missie in Libanon (Unifil) heeft vandaag het bestaan van een tunnel aan de Israëlisch-Libanese grens bevestigd. Dat gebeurde twee dagen nadat het Israëlische leger een operatie lanceerde om naar eigen zeggen "aanvalstunnels" te vernietigen, die de Libanese Hezbollah had gegraven om de grens met Israël te kunnen oversteken.

De VN-missie deed de aankondiging na een bezoek aan een sector in de buurt van de grensstad Metula, in het noorden van Israël. In het persbericht wordt geen melding gemaakt van de sjiitische Hezbollah. "Na de inspectie van de site, kan Unifil het bestaan van een tunnel in deze zone bevestigen", klinkt het. "Unifil is geëngageerd om met de verschillende partijen de situatie met hoogdringendheid op te volgen. Het is zeer belangrijk om een volledig beeld te hebben van dit gevaarlijk voorval.” Unifil zal de Libanese autoriteiten op de hoogte brengen van haar voorlopige bevindingen, klinkt het nog.

Israël had dinsdag aangekondigd dat het tunnels van Hezbollaz had ontdekt. Die beweging, die door Iran wordt gesteund, is de gezworen vijand van Israël. Het Israëlische leger startte daarop een operatie om de tunnels te vernielen.



Het leger, dat Unifil had gevraagd om tussen te komen, verklaarde dat een van de tunnels vanuit een woning in het Libanese dorp Kfar Kila vertrok, en over een afstand van 40 meter onder het Israëlisch grondgebied liep.

Premier Benjamin Netanyahu bracht donderdag met in Israël gevestigde diplomaten een bezoek aan de Libanese grens om er de tunnels te tonen. Hij riep op om sancties uit te vaardigen tegen Hezbollah.