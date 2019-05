VN beperken militaire missie in Somalië met duizendtal manschappen kv

Bron: Belga 0 De VN hebben gisteren beslist om de vredesoperatie van de Afrikaanse Unie in Somalië (Amisom) te verminderen in het kader van de militaire terugtrekking. Een duizendtal manschappen zal teruggehaald worden. De laatste tijd vinden er opnieuw meer aanvallen plaats van terreurmilitie Al-Shabaab in hoofdstad Mogadishu.

De VN-Veiligheidsraad stemde unaniem voor een Britse resolutie, die toelaat om de beslissing te herbekijken als de situatie verslechtert. Het aantal militairen zal beperkt worden tot 19.626.

De missie, die in 2007 in het leven werd geroepen, is ontplooid in het zuiden en het centrum van het land en bestaat uit troepen uit Burundi, Djibouti, Ethiopië, Kenia en Oeganda.



Volgens een tijdsplanning die is samengesteld in 2017, zou Amisom geleidelijk aan in handen komen van de Somalische veiligheidsdiensten. Maar de Afrikaanse Unie uitte eerder al haar bezorgdheid omdat ze niet zeker is of de overheid die verantwoordelijkheid kan dragen omdat er in 2020 verkiezingen gepland zijn.