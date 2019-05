VN-bemiddelaar voor Westelijke Sahara Horst Köhler stapt op IB

23 mei 2019

03u31

Bron: Belga 1 De Duitse oud-president Horst Koehler stapt om gezondheidsredenen op als VN-bemiddelaar voor de Westelijke Sahara. Dat heeft een VN-woordvoerder in een verklaring laten weten. De 76-jarige Koehler trad in augustus 2017 aan als VN-bemiddelaar. In maart leidde hij voor het laatst vredesgesprekken over de regio.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres uitte reeds zijn "diepe dankbaarheid aan Koehler voor diens standvastige en intensieve inspanningen die de basis hebben gelegd voor een nieuw momentum in het politieke proces" rond het conflict in de Westelijke Sahara, zo luidde het.

De Westelijke Sahara is een gebied in Noord-Afrika dat grotendeels onder controle staat van Marokko. Het wordt echter ook opgeëist door de onafhankelijkheidsbeweging Polisario. Het conflict rond de Westelijke Sahara barstte los in 1975, toen de voormalige Spaanse kolonie West-Sahara na het einde van de dictatuur van Franco (1939-1975) door Marokko en Mauritanië werd binnengevallen en bezet.

Guerrillaoorlog

Strijders van Polisario, die voornamelijk gebaseerd zijn in Algerije, waar ook een groot deel van de bewoners van de regio naartoe vluchtte, vochten tot 1991 een guerrillaoorlog uit. Sinds dan is een staakt-het-vuren van kracht in het gebied, maar het conflict is nog verre van uitgeklaard. Terwijl Polisario blijft hameren op een onafhankelijkheidsreferendum, ziet Marokko eerder heil in een oplossing onder de vorm van regionale autonomie voor de Westelijke Sahara.

