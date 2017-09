VN beginnen aan nieuwe poging tot onderhandelen met Libië KVE

17u45

Bron: Belga 0 AFP De Verenigde Naties zijn een nieuwe poging tot onderhandelen gestart om een politieke oplossing te vinden voor de chaos in het door een burgeroorlog geteisterde Libië. De vertegenwoordigers van de rivaliserende kampen die in Libië aanspraak maken op de macht, kwamen vandaag in de Tunesische hoofdstad Tunis bij elkaar.

"Het is tijd om de meningsverschillen bij te leggen", zei de speciale VN-gezant voor Libië, Ghassan Salamé, aan het begin van de gespreksronde. "De Libiërs zijn het moe. Ze gaan van de ene overgang naar de andere zonder enig duidelijk doel". De tijd is rijp om aan de politieke eenheid van het land te werken.



In de komende weken moeten de vertegenwoordigers van de staatsraad uit de hoofdstad Tripoli en vertegenwoordigers van het parlement, dat zijn zetel inmiddels in het oosten van het land heeft gevestigd, wijzigingen in het Libisch Politiek Akkoord (LPA) bespreken. Dat was in december 2015 onder bemiddeling van de VN tot stand gekomen en vormt de basis voor de door de VN gesteunde eenheidsregering. Maar niet alle belangrijke groepen in Libië waren toen echter bij de ondertekening van het akkoord aanwezig



Salamé hoopt dat binnen het jaar parlements- en presidentsverkiezingen worden gehouden. Sinds de val van kolonel Moammar al-Kadhafi in 2011 is Libië ondergedompeld in chaos.





