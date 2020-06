VN-baas zwijgt over Black Lives Matter: waarom dat niet hoeft te verbazen Komt er ooit een VN-secretaris-generaal die de moed heeft om de VS of China in stevige bewoordingen te veroordelen? HAA / Thalif Deen

Bron: IPS 0 Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties liet zich tot nu toe niet uit over racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Die houding past in de trend waarin de hoogste VN-bazen de machtigste landen (met vetorecht) binnen de Verenigde Naties ontzien.

De moord op de ongewapende Afro-Amerikaan George Floyd in Minneapolis, door Amerikaanse politieagenten, leidde tot een wereldwijde beweging, Black Lives Matter. Protesten tegen racisme en politiegeweld in meer dan 120 Amerikaanse steden breidden zich in de afgelopen week uit naar andere landen.

Tal van politici en bekende personen spraken zich uit tegen raciaal onrecht. Er klonken woorden als “ziek”, “geschokt” en “afschuw”. Volgens de Amerikaanse zender CNN woorden die doorgaans uit de mond van Amerikaanse presidenten en diplomaten klinken, als het gaat om “het veroordelen van despotische regimes. Maar nu komen ze van leiders van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Canada”.

Vetorecht

VN-baas Guterres liet zich tot nu toe niet opmerken in de (wereldwijde) consternatie. Dat hoeft niet te verbazen, meldt persagentschap IPS. Want was er, of komt er, ooit een VN-secretaris-generaal die de moed heeft om de VS of China in stevige bewoordingen te veroordelen, twee landen met vetorecht binnen de VN-Veiligheidsraad?

“Dat zal nooit gebeuren”, zegt een voormalige ambassadeur en permanente vertegenwoordiger bij de VN. “En al helemaal niet als een secretaris-generaal een tweede termijn wil. Dan dreigt namelijk een veto.”

In 1996 deed een studie de aanbeveling om een secretaris-generaal één termijn te geven van zeven jaar, zonder herverkiezing, in plaats van twee termijn van vijf jaar. Zo zou een secretaris-generaal zijn werk kunnen doen zonder herverkiezingsstress en andere druk.

Als je aan Guterres vraagt waarom hij zwijgt over de turbulentie in de VS, verwijst hij naar zijn woordvoerder, die dan met een nonsens-verhaal komt Stephen Lewis

We the people

Stephen Lewis, voormalig permanent vertegenwoordiger van Canada bij de VN, en plaatsvervangend directeur van Unicef, denkt niet dat dat veel uitmaakt. “Het gaat er niet om of een secretaris-generaal één termijn van zeven jaar heeft, of twee van vijf.” Het probleem is volgens hem dat zowel Guterres als zijn voorganger Ban Ki-moon geen oog hadden voor de drie belangrijkste woorden in de openingszin van het VN-Charter: “We the people”.

“Ze houden allebei vooral rekening met regeringen; alsof ‘het volk, de mensen’ in de wereld niet bestaan. Het gevolg is dat er geen transparantie is en er ook geen verantwoording wordt afgelegd”, zegt Lewis, die speciaal VN-gezant voor Hiv/Aids was in Afrika, en later medeoprichter van AIDS-Free World.

Guterres, zegt hij, verbergt zich achter de Conventie inzake Privileges en Immuniteit of weigert te antwoorden op vragen die hij krijgt. “Dus als je vraagt waarom hij zwijgt over de turbulentie in de Verenigde Staten, en in het bijzonder over het excessieve gebruik van geweld, verwijst hij naar zijn woordvoerder, die dan met een nonsens-verhaal komt.”

Boutros Boutros-Ghali

De enige uitzondering in de 75-jarige geschiedenis van de Verenigde Naties was waarschijnlijk voormalig VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali uit Egypte. Zijn tweede termijn kwam er niet als gevolg van een veto van de Verenigde Staten, ondanks het feit dat hij 14 van de 15 stemmen kreeg in de VN-Veiligheidsraad. Boutros-Ghali schrijft over zijn strijd met de VS in zijn boek ‘Unvanquished: a US UN Saga’.

De studie uit 1996 beschuldigt de belangrijkste grootmachten in de wereld ervan de verkiezing van de VN-secretaris-generaal te manipuleren. “Je ontkomt niet aan de indruk dat veel regeringen - inclusief enkele van de machtigste - geen sterke, onafhankelijke leider als secretaris-generaal willen”, staat in de studie die werd gepubliceerd onder toezicht van de Ford Foundation in New York en de Dag Hammerskold-stichting in Stockholm.

De auteurs van de studie, Brian Urquhart en Erskine Childers – allebei hoge VN-functionarissen – stellen dat de selectie van een secretaris-generaal letterlijk onderdeel is van een “old-boys network”. “De VN is een intergouvernementele organisatie, en regeringen zijn niet van plan de controle daarover op te geven.”

De secretaris-generaal zou minstens één, liefst twee keer per week, een open persconferentie moeten houden waar journalisten alles kunnen vragen wat ze willen Stephen Lewis

Onzichtbaarheid

Thomas G. Weiss, emeritus-directeur van het Ralph Bunche Institute for International Studies, zegt dat Guterres gaat voor een tweede termijn. “Hij heeft velen teleurgesteld door zo onzichtbaar te zijn. Dat doet denken aan voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, die zichzelf prees vanwege zijn onzichtbaarheid. Hij kreeg twee termijnen. Guterres volgt dezelfde strategie”, zegt Weiss,

Volgens Lewis bestaat er geen informatievrijheid binnen de VN, en frustreert dat onder meer de Zweedse regering, die de termijn van de secretaris-generaal wil verkorten. “De secretaris-generaal zou minstens één, liefst twee keer per week, een open persconferentie moeten houden waar journalisten alles kunnen vragen wat ze willen. Als dat zo was, zou de cultuur rondom de secretaris-generaal volledig veranderen.”

“Het is eerder het gedrag van de secretaris-generaal dat hervormd moet worden, dan zijn termijn”, licht Lewis toe.

Vage verklaringen

Dulcie Leimbach, oprichter van PassBlue, een veel gelezen webpublicatie over de Verenigde Naties, schreef een kritisch artikel over het gedrag van Guterres. Ze wijst er onder meer op dat de secretaris-generaal uit beeld blijft en reacties op de situatie in de Verenigde Staten overlaat aan woordvoerders. “Als het gaat om kritiek op de VS of andere grootmachten die de macht hebben binnen de Verenigde Naties, heeft Guterres een reputatie in het uitgeven van vage verklaringen of het overlaten van verklaringen aan andere VN-experts.”

Journalisten die wilden weten of de aanvallen op journalisten en onschuldige burgers in de Verenigde Staten tijdens demonstraties in de VS een mensenrechtenschending zijn in de ogen van de secretaris-generaal, kregen van VN-woordvoerder Stephane Dujarric het antwoord: “Daar hebben we het al over gehad.”

“De secretaris-generaal, vermoed ik, heeft daar al in zijn tweets naar verwezen, en (…) onze positie is niet anders dan die wereldwijd. Mensen hebben het recht vreedzaam te demonstreren, handhaving moet zich bescheiden opstellen, en het fundamentele recht op vreedzaam demonstreren moet overal ter wereld gerespecteerd worden.”

