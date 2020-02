VN-baas waarschuwt voor oncontroleerbare escalatie in Idlib kv

21 februari 2020

18u42

Bron: Belga 0 Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarschuwt dat een oncontroleerbare escalatie in de Syrische noordwestelijke provincie Idlib moet worden vermeden. Daar voeren Syrische regeringstroepen een gewelddadig offensief met de steun van Moskou. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn Russische collega Vladimir Poetin vandaag gevraagd om zijn bondgenoot Assad af te remmen.

“Bovenop een dramatische en verslechterende humanitaire situatie, zien we nu het risico van een steeds ernstigere confrontatie met steeds meer onvoorspelbare gevolgen”, aldus Guterres in New York. Hij riep al meermaals op tot een staakt-het-vuren.

“De gevechten zijn nu in opmars in gebieden met de dichtste concentraties van mensen, ook ontheemden, en dreigen humanitaire levenslijn te wurgen”, aldus de VN-baas. Volgens Guterres doen de VN een dringende oproep voor donoren, om bijkomend 500 miljoen dollar op te halen om mensen te helpen die net ontheemd zijn.

Erdogan vraagt Poetin om in te grijpen

Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maande de Russische leider Vladimir Poetin vandaag aan om het Syrische regime van president Bashar al-Assad af te remmen in Idlib. Tijdens een telefoongesprek met Poetin, beklemtoonde Erdogan dat "het regime in Idlib moet afgeremd worden en dat de humanitaire crisis ten einde moet komen", aldus het Turkse presidentschap in een persbericht.

Erdogan onderstreepte ook dat een oplossing voor de situatie in Idlib tot stand moet komen door de toepassing van het akkoord van Sotjsi, uit 2018, tussen beide staatshoofden. Dat akkoord is al enkele weken dode letter.



"De twee leiders hebben bevestigd dat ze eraan houden alle akkoorden te respecteren", aldus nog het Turkse presidentschap.