VN-baas waarschuwt de wereld voor nieuwe Koude Oorlog tussen VS en China

22 september 2020

17u52

Bron: ANP 6 VN-topman António Guterres waarschuwt de wereld voor een Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en China. “We moeten er alles aan doen om een nieuwe Koude Oorlog te voorkomen”, zei de secretaris-generaal in zijn openingstoespraak voor de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Guterres riep eerder al op tot het beëindigen van conflicten zodat de landen hun energie kunnen richten op het bestrijden van de coronaviruspandemie. “Onze wereld kan zich geen toekomst veroorloven waarin de twee grootste economieën de aardbodem verdelen in een grote splitsing, elk met zijn eigen handel, financiële regels, internet en kunstmatige intelligentie”, aldus de Portugees. “Een technologische en economische opdeling leidt onvermijdelijk tot geostrategische en militaire verdeeldheid, en dat moeten we tegen elke prijs voorkomen.”

Guterres riep op tot mondiale solidariteit in de strijd tegen het virus, ook bij het ontwikkelen en verspreiden van vaccins. Donald Trump zei in een opgenomen video opnieuw China verantwoordelijk te houden voor de verspreiding van het virus over de wereld. De Amerikaanse president wil dat de Verenigde Naties actie onderneemt tegen de Aziatische grootmacht.

Trump haalt opnieuw uit naar China

“Toen het virus zich begon te verspreiden, heeft China binnenlandse vluchten verboden terwijl het wel nog vliegtuigen toeliet om China te verlaten en de rest van de wereld te besmetten”, aldus Trump in een opgenomen boodschap naar aanleiding van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. “De Chinese overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie, die zo goed als gecontroleerd wordt door China, hebben foutief verklaard dat er geen bewijzen waren voor de overdracht van het virus van mens op mens.” Volgens Trump moeten de VN China dan ook aansprakelijk stellen voor zijn daden.

Ook viel Trump China aan in verband met het milieubeleid van het land. Hij beschuldigt China van overbevissing, het dumpen van plastic in de oceanen en het uitstoten van recordhoeveelheden kwik. “Zij die de uitzonderlijke Amerikaanse resultaten in verband met het milieu aanvallen en tegelijkertijd de ongebreidelde vervuiling van China negeren, zijn niet geïnteresseerd in het milieu. Ze willen enkel Amerika straffen en dat zal ik niet toelaten”, aldus de president.

Trump haalt regelmatig fel uit naar China als bakermat van het coronavirus. Volgens hem heeft Peking veel te weinig gedaan om de crisis te beteugelen en te voorkomen dat het virus zich verspreidde. De president spreekt dan ook bewust van het Chinese virus, tot grote woede van de Chinese machthebbers.

Xi Jinping

De Chinese President Xi Jinping zei even later in zijn (eveneens opgenomen) toespraak dat Peking “geen intentie heeft om een koude of een hete oorlog met welk land dan ook aan te gaan. Conflicten en meningsverschillen met anderen zullen we blijven oplossen via dialoog en onderhandeling”, aldus de president.

