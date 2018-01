VN-baas tevreden met heropening communicatie tussen Korea's KVE

06u15

Bron: Belga 0 AP Het communicatiekanaal in Panmunjom is opnieuw opengesteld. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres juicht de heropening van de rechtstreekse telefoonlijn tussen de twee Korea's toe. Dat heeft een woordvoerder laten weten. "Een dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea is altijd een positieve ontwikkeling", luidt het.

Ook de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken Miroslav Lajcak, de huidige voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, verwelkomt de beslissing van Pyongyang om de zogenaamde "rode telefoon" weer te gebruiken. Na een ontmoeting met de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de VN Ja Song-nam, die er overigens op vraag van die laatste kwam, zei Lajcak blij te zijn met "de bereidheid van Noord-Korea om in dialoog te treden met Zuid-Korea".

Noord-Korea kondigde gisteren aan dat het de telefoonlijn in de grensplaats Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, om 7.30 uur Belgische tijd weer in gebruik zou nemen. Pyongyang verbrak het contact via het inter-Koreaanse communicatiekanaal in februari 2016 uit onvrede met de beslissing van Zuid-Korea om de gezamenlijke industriezone Kaesong te sluiten.