VN-baas roept wereld op bij te dragen aan heropbouw Irak KVE

14 februari 2018

11u42

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om bij te dragen aan de heropbouw van Irak, na de oorlog tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). Hij deed dat op de laatste dag van de internationale conferentie voor de heropbouw van het land in Koeweit.

"De hele wereld is u schatplichtig voor uw strijd tegen de wereldwijde dreiging van Daesh (het Arabische acroniem voor IS, red.)", verklaarde Guterres. "Het is tijd om onze dankbaarheid en solidariteit uit te drukken tegenover het Iraakse volk", ging hij verder. Later op de dag moet de internationale gemeenschap laten weten hoeveel ze zal bijdragen aan de heropbouw van Irak, waarvan de kosten op 71 miljard euro worden geschat.

Bagdad kondigde in december aan dat IS verslagen was door de Iraakse troepen, met de steun van de internationale coalitie onder leiding van de VS. De terreurgroep veroverde in 2014 grote delen van Irak, en bedreigde daarmee het voortbestaan van het land. De dreiging van IS is dan wel afgewend, de strijd van drie jaar tegen de groep heeft enorm veel schade berokkend.

Guterres riep de internationale gemeenschap op om "de inspanningen van Irak te steunen om weer op te bouwen wat door de oorlog werd vernietigd". Hij verzekerde ook dat de VN "bij elke stap aan zijn zijde zou staan". Hij voegde de daad meteen bij het woord, door de aankondiging van een tweejarig VN-bijstandsprogramma. Dat moet de Iraakse regering helpen bij de sociale aspecten van het wederopbouwplan.

Gastland Koeweit heeft zijn bijdrage alvast bekendgemaakt. Het emiraat zal twee miljard dollar schenken, waaronder één miljard onder de vorm van leningen.