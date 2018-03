VN-baas roept vechtende partijen op doorgang te verlenen aan hulpkonvooien in Oost-Ghouta IB

07 maart 2018

04u00

Bron: Belga 1 Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft de vechtende partijen in Syrië opgeroepen om doorgang te verlenen aan de hulpkonvooien in de belegerde regio Oost-Ghouta.

Een humanitair konvooi zal donderdag normaal gezien hulp bieden aan zowat 70.000 mensen die geblokkeerd zitten in Douma, in Oost-Ghouta. Naar aanleiding daarvan doet Guterres in een mededeling een oproep aan alle vechtende partijen. Hij vraagt om "onmiddellijk een veilige toegang zonder obstakels" te voorzien voor de betrokken voertuigen.

Aanhoudende gevechten

De oproep komt er nadat een hulpkonvooi zich maandag uit Oost-Ghouta had moeten terugtrekken, zonder zijn goederen volledig te kunnen lossen.

De VN-topman zegt zich voorts zorgen te maken over de berichten over aanhoudende gevechten in de rebellenenclave Oost-Ghouta. De Veiligheidsraad van de VN had eerder nog unaniem een resolutie goedgekeurd waarin werd opgeroepen tot een dertig dagen durend staakt-het-vuren in heel Syrië.