VN-baas noemt "geloofwaardig" onderzoek naar moord op Jamal Khashoggi cruciaal

16 december 2018

13u58

Voor de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is het van essentieel belang dat er een "geloofwaardig" onderzoek wordt gevoerd naar de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie in de marge van een conferentie in Doha.

"Het is absoluut essentieel dat er een geloofwaardig onderzoek komt en dat diegenen die verantwoordelijk zijn, gestraft worden", zei Guterres.

De VN-baas preciseerde niet of dat betekent dat hij voorstander is van een internationaal onderzoek. Onder andere VN-Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet pleitte begin deze maand voor zo'n internationaal onderzoek en eerder deze week zei Turkije daarover in gesprek te zijn met de VN.





Khashoggi werd op 2 oktober vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Velen zijn ervan overtuigd dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman de opdracht gaf om de journalist om te brengen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei vrijdag nog dat hij een geluidsopname van de moord op de journalist gedeeld had met Europese en Amerikaanse leiders. Daarop zou een van de moordenaars te horen zijn terwijl die zegt ‘Ik weet hoe ik moet snijden’. “De Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Canada, we hebben hen allemaal doen luisteren", klonk het. “De man zegt duidelijk ‘Ik weet hoe ik moet snijden’. De man is een soldaat.”

Volgens het persbureau Reuters zou Erdogan geen extra details gegeven hebben over de opname.