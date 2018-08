VN-baas eist onafhankelijk onderzoek naar aanval op schoolbus in Jemen waarbij 29 kinderen omkwamen IVI

10 augustus 2018

06u46

Bron: Belga 0 De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft het bombardement op een schoolbus in Jemen veroordeeld en eist een onderzoek naar de aanval. Daarbij zijn gisteren minstens 50 doden gevallen, onder wie 29 kinderen van onder de 15 jaar. Zeker 77 mensen zijn gewond geraakt.

Guterres eist een snel en onafhankelijk onderzoek naar de luchtaanval, die werd uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Die helpt de regeringstroepen in Jemen in de strijd tegen de door Iran gesteunde sjiitische Houthi-rebellen. De VN-baas roept alle partijen op om erop toe te zien dat geen burgers worden gedood.

Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken eist een "diepgaand en transparant onderzoek" naar het bombardement. "We zijn erg bezorgd over de informatie dat een aanval heeft plaatsgevonden die burgerdoden veroorzaakte." De Verenigde Staten leveren aan Saoedi-Arabië logistieke steun in het conflict in Jemen.

De burgeroorlog in Jemen woedt al sinds 2015. Hij kostte al aan meer dan 10.000 mensen het leven en maakte 22 miljoen inwoners afhankelijk van noodhulp.