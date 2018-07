VN: "Al meer dan 7.000 kinderen gedood of gewond in Syrië sinds begin van oorlog" In 2018 alleen al zijn 600 kinderen omgekomen of verminkt IVI

28 juli 2018

14u17

Bron: The New York Times, CNN 0 Meer dan 7.000 kinderen zijn sinds het begin van de Syrische oorlog in 2013 omgekomen of gewond geraakt. Dat heeft de Verenigde Naties bevestigd in een nieuw rapport. Dit jaar alleen al zijn meer dan 600 kinderen gedood of verminkt en minstens 180 anderen gerekruteerd of ingezet door regeringstroepen of gewapende groepen.

De VN heeft dit jaar al meer dan 1.200 gevallen geteld van misdaden tegen kinderen. “Het geweld waar Syrische kinderen aan worden blootgesteld en de pijn die zij en hun families al jaren moeten doorstaan is gewoonweg onaanvaardbaar”, zegt Virginia Gamba, VN-vertegenwoordiger van kinderen in conflictgebieden.

Het geweld tegen kinderen neemt elk jaar toe in Syrië. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2017 is het aantal gevallen van omgekomen of gewonde kinderen in het eerste kwartaal van 2018 met maar liefst 348% gestegen. Het aantal kinderen dat door leger of rebellen wordt ingezet in de oorlog is met 25% gestegen. Het Syrische regime en proregeringstroepen zijn verantwoordelijk voor de meeste doden en gewonden in 2018, zo zegt Gamba nog. Kinderen worden dan weer het vaakst ingezet in het gevecht door rebellengroepen.

Gamba wijst er wel op dat die 7.000 slechts een fractie is van het totale aantal kinderslachtoffers. Dat cijfer is wat nu is geverifieerd door de VN, maar het is enorm moeilijk om het precieze aantal doden en gewonden bij te houden. Er wordt geschat dat het totale aantal doden of gewonden onder kinderen zelfs meer dan 20.000 is, maar dat is (nog) niet bewezen.

Seksslaven

De cijfers van de VN bevatten slechts weinig bewezen gevallen van seksueel geweld of ontvoering. Toch onderstreept Gamba dat die misdaden ook zeker gebeuren. Jongens en meisjes worden verkocht als seksslaven, uitgehuwelijkt aan strijders van terreurgroep IS en verkracht en uitgebuit. Er worden ook steeds meer kinderen opgesloten die banden zouden hebben (gehad) met rebellen.

Gamba dringt er bij de VN veiligheidsraad dan ook op aan om bij alle partijen in de Syrische oorlog druk uit te oefenen om onmiddellijk actie te ondernemen zodat er geen kinderslachtoffers meer moeten vallen. Ze vraagt dat willekeurige en onevenredige aanvallen worden stopgezet, dat kinderen die worden vastgehouden omdat ze gelinkt worden aan rebellen voornamelijk worden behandeld als slachtoffers en dat iedereen zich houdt aan de internationale wetten. “Syrische kinderen zijn al te lang gebruikt en misbruikt in en voor het conflict.”

"Niemand achterlaten"

“Zo lang blootgesteld worden aan oorlog heeft een enorm negatieve impact op het welzijn van kinderen”, waarschuwt Gamba. Volgens haar moet de internationale gemeenschap ook dringend geld voorzien voor onderwijs en psychologische hulp voor de kinderen in Syrië.

“Niemand mag achtergelaten worden. Zeker niet diegenen van wie de belangrijkste jaren in hun ontwikkeling zijn gestolen, zonder dat ze er zelf schuld aan hebben. Het wordt tijd dat de kinderen van Syrië kunnen geloven in hun eigen toekomst en dat ze leren wat vrede betekent. Het wordt tijd dat ze hun kindertijd terugkrijgen."