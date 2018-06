Vluchtwagen gebruikt bij aanslag Telegraaf gestolen in Woerden IB

28 juni 2018

04u20

Bron: Belga 0 De Audi RS5 die als vluchtwagen bij de aanslag op het pand van De Telegraaf is gebruikt, blijkt in Woerden te zijn gestolen. Dat is ook de woonplaats van de verdachte van de aanslag op het gebouw van Panorama en Nieuwe Revu. Dat heeft de politie Amsterdam bevestigd aan De Telegraaf.

De vluchtauto werd gisterenochtend uitgebrand gevonden op een parkeerplaats aan de A10 in Amsterdam. In de nacht van 4 op 5 maart is de Audi gestolen bij een autobedrijf in Woerden.

De auto stond geparkeerd aan de Edisonweg en de eigenaar loofde destijds een beloning uit van 1.000 euro om zijn auto weer terug te krijgen.