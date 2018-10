Vluchtelingenkamp waar men aan yoga en tuinieren doet: “Pikpa is een symbool van solidariteit” AW

18 oktober 2018

16u42

Bron: Al Jazeera 0 Sinds de start van de vluchtelingencrisis wordt het Griekse eiland Lesbos continu geassocieerd met overbevolkte, onhygiënische en gevaarlijke vluchtelingenkampen. In het grootste kamp, Moria, loopt het dan ook vaak uit de hand, maar gelukkig zijn er ook fraaiere alternatieven: kampen waar vluchtelingen tuinieren, koken en aan yoga doen.

Het grootste vluchtelingkamp, Moria, blijft steevast de krantenkoppen halen omdat de vluchtelingen er klagen over onvoldoende faciliteiten. De gemoederen verhitten en er breken vaak protesten uit.



Dat is logisch gezien de capaciteit van het kamp slechts 3.000 residenten toelaat en er momenteel zo’n 8.000 vluchtelingen schuilen. Daarom richtten enkele Grieken een eigen kamp op, op zo’n twintig minuten rijden van Moria.

Kamp Pikpa

Het kamp wordt door de groep omschreven als “open”, een verborgen protest tegen de detentie van migranten en vluchtelingen in Griekenland. “We startten het project reeds op in 2012. Dat was voor de massale komst van de vluchtelingen”, aldus Elfi Latsoudi, een van de oprichters van kamp Pikpa. “We wilden toen al een ‘fatsoenlijke’ plaats openen. Het doel was om de plaatselijke bevolking hun steentje te laten bijdragen ter ondersteuning van de vluchtelingen.”



“Er lopen momenteel ongeveer honderd mensen rond”, waaronder de meest kwetsbare slachtoffers zoals gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen, vluchtelingen met een handicap en andere medische aandoeningen.Wegens een groot succes verhoogde kamp Pikpa de potentiële capaciteit, maar intussen bereikten ze alweer hun limiet waardoor ze vluchtelingen moeten weigeren. “Dat is noodzakelijk om de rust te bewaren en om toe te zien op voldoende hygiëne."



Lavendel, rozemarijn en yoga

Het kamp bestaat uit een reeks houten hutten en een klein tuintje met heerlijk geurende lavendel en rozemarijnstruiken. Verder staat er centraal een grote witte koepel waaronder tal van activiteiten plaatsvinden waaronder yoga. De vluchtelingen koken en onderhouden de moestuintjes samen met vrijwilligers.



“Pikpa is een symbool van solidariteit”, aldus Elfi Latsoudi. Ze vervolgt dat het kamp wordt gefinancierd door persoonlijke giften waardoor het kamp onafhankelijk blijft van lokale, nationale en internationale autoritaire instanties. Dat lijkt te werken voor hen.

10-jarigen met suïcidale gedachten

Wat verderop, in het vluchtelingkamp in Moria, zijn kinderen vanaf tien jaar suïcidaal, te wijten aan de erbarmelijke omstandigheden en de uitzichtloosheid. Dat vertelt Luca Fontana, verantwoordelijke ter plaatse voor Artsen Zonder Grenzen (AZG). “Ik werkte in vluchtelingenkampen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Congo. Maar nooit eerder zag ik mensen lijden zoals hier. Alle hoop is weg.” De man legt uit dat kampen zoals Pikpa wél in staat zijn om goede omstandigheden te creëren omdat ze een limiet respecteren. In Moria wordt die limiet drastisch overschreden.

Bekijk ook: