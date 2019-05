Zo’n 160 migranten opgepakt in Egeïsche Zee kv

De Griekse politie heeft tien migranten gearresteerd op de luchthavens van de vakantie-eilanden Santorini en Kos, die met vervalste paspoorten naar België, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje wilden vliegen. Dat meldt de Griekse politie vandaag. Verder zijn voor de eilanden Samos, Agathonisi, Farmakonisi en Lesbos ongeveer 160 migranten ingerekend. Dat is aanzienlijk minder dan enkele jaren geleden.

Steeds opnieuw vat de politie naar eigen zeggen migranten met valse documenten in de kleinere luchthavens van Griekenland tijdens het toeristisch seizoen.

Volgens de kustwacht hebben 160 migranten de voorbije nacht de oversteek gemaakt van Turkije naar Griekenland. Voor de eilanden Samos, Agathonisi en Farmakonisi werden 90 migranten opgepakt, en op het eiland Lesbos nog eens 70 anderen.



De registratiekampen op de eilanden Lesbos en Samos zijn helemaal volzet. Om de last voor de eilanden te beperken, heeft de Griekse regering herhaaldelijk migranten overgebracht naar vluchtelingenkampen op het vasteland. Het gaat dan om gezinnen, minderjarigen en vrouwen. Volgens het ministerie van Migratie, in de havenstad Piraeus, maken die mensen een goede kans om asiel te krijgen.

Het aantal migranten is volgens de kustwacht aanzienlijk kleiner dan in 2015. Toen maakten op sommige dagen tot 7.000 migranten de oversteek van Turkije naar de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee.