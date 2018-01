Zeven migranten levenloos voor de kust van Lanzarote aangetroffen ADN

Zeven migranten uit zuidelijk Afrika zijn omgekomen bij een poging om de Canarische Eilanden te bereiken. De vluchtelingen waren in een rubberboot onderweg naar Lanzarote, een bij toeristen populair eiland van de archipel.

In de boot werden enkele lijken ontdekt, andere levenloze lichamen dreven in zee, aldus leden van de Guardia Civil, die anoniem wilden blijven. Enkele mensen zijn verdronken, andere kwamen om door onderkoeling, klinkt het.

In totaal zaten 27 mensen in de rubberboot. Twee overlevenden moesten in het ziekenhuis behandeld worden, 18 anderen zijn ongedeerd. Lanzarote maakte deel uit van de de Canarische Eilanden, die in de Atlantische Oceaan liggen voor de westkust van Afrika.

