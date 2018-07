Zeker 1.500 bootvluchtelingen kwamen dit jaar al om in Middellandse Zee Redactie

28 juli 2018

06u47

Bron: Belga 1 Vluchtelingencrisis Zeker 1.500 bootvluchtelingen zijn sinds begin dit jaar omgekomen in de Middellandse Zee. Dat maakt de Internationale Migratieorganisatie (IOM) bekend. De route van Libië naar Italië was de dodelijkste.

Volgens de IOM komt 1 migrant op de 19 om, aangezien er sinds begin dit jaar 55.000 migranten Europa probeerden te bereiken. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 111.753 bootvluchtelingen.

In Italië, waar de nieuwe regering de havens sloot voor schepen met geredde migranten, kwamen 18.130 migranten via de zee vanuit Libië. De overige migranten hadden Spanje, Griekenland, Malta of Cyprus als bestemming.

Het is Spanje waar dit jaar de meeste bootvluchtelingen aankwamen. Het ging om bijna 21.000 personen.