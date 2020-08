VN slaan alarm over kindsterfte in vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië kv

14 augustus 2020

18u55

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Van de zowat 40.000 minderjarigen in het overvolle vluchtelingenkamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië zijn de voorbije week acht kinderen jonger dan vijf jaar gestorven. De oorzaken waren complicaties door ondervoeding, diarree of inwendige bloedingen, meldde een woordvoerder van OCHA, het noodhulpbureau van de Verenigde Naties, vrijdag in Genève.

Geen enkel kind zou in dergelijke omstandigheden moeten leven, klinkt het. De medische zorg wordt bemoeilijkt door de coronapandemie. Sinds begin augustus zijn vijf medewerkers van ziekenhuizen in het kamp positief getest op het virus. Een ziekenhuis moest daardoor grotendeels gesloten worden. Bovendien is er een tekort aan beschermend materiaal voor het personeel.

In het kamp leven volgens de hulporganisatie Save the Children ongeveer 65.000 mensen, onder wie 43.000 minderjarigen. Hulporganisaties klagen sinds lang over mensonwaardige toestanden in Al-Hol en roepen regeringen op hun onderdanen er weg te halen. De regio wordt door Syrische Koerden gecontroleerd.



