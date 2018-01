VN: "Goede aanpak van migratie biedt sociale en economische voordelen" LB

Bron: AP 1 AFP Rohingya-vluchtelingen in een kamp in Bangladesh eerder deze week. Vluchtelingencrisis Als migratie wereldwijd op de juiste manier aangepakt wordt, kan dat sociale en economische voordelen opleveren voor iedereen. Dat stelt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in zijn rapport 'Making Migration Work for All'. "De uitdaging is de voordelen van migratie te benutten en niet de risico's te benadrukken", zo luidt het. Het rapport komt er in het kader van een op te stellen Global Compact over Migratie (GCoM).

Volgens de Verenigde Naties zijn er wereldwijd zo'n 258 miljoen migranten. Hun aantal steeg sinds 2000 met ongeveer 49 procent, een veel grotere stijging dan die van de totale wereldbevolking (23 procent).

3,4 procent van wereldbevolking

"De meeste van hen bewegen zich op een veilige, geordende en reguliere manier tussen landen", luidt het in het rapport. Op dit moment maken migranten 3,4 procent uit van de wereldbevolking. "En dat aandeel zal in de toekomst waarschijnlijk nog stijgen."

Na maandenlange onderhandelingen werd op de VN-top van september 2016 de New York Declaration for Refugees and Migrants aangenomen. Kort samengevat werd toen beslist om twee onderhandelingstrajecten op te starten naar 2018: eentje over een gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingenstromen en eentje over systemen voor veilige, geordende, reguliere migratie.

Veiligheid, waardigheid, mensenrechten

De 193 lidstaten erkenden toen de nood aan een uitgebreide aanpak van mensenstromen en een verbeterde samenwerking op wereldniveau. Ze engageerden zich onder meer om de veiligheid, waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van migranten te bewaken, los van hun migrantenstatuut.

Voor het migratieluik moet eind januari een zogenaamde "zero draft" klaarliggen, die alle input van de verschillende actoren bijeenbrengt, onder meer het rapport van de secretaris-generaal. Die zero draft moet dienen als basis voor het Global Compact over Migratie (GCoM), een intergouvernementeel akkoord tussen de lidstaten.

Het GCoM stelt een reeks actiegerichte verbintenissen, uitvoeringsmiddelen en raamwerk rond internationale migratie in al haar dimensies voorop voor opvolging en evaluatie door de betrokken lidstaten.

Zowel economisch als sociaal kan het gastland er beter van worden. Kijk alleen al naar de tekorten op de arbeidsmarkt in sommige westerse landen. Die moeten opgevangen worden Louise Arbour, de Speciale Vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor Internationale Migratie

Trump vreest voor nationale veiligheid

Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat het GCoM boven het niveau van de goede bedoelingen en engagementen zal uitstijgen: experts wijzen er op dat de standpunten van de lidstaten over migratie soms (te) ver uiteen liggen en op de koop toe stapten de Verenigde Staten vorige maand uit het proces omdat president Donald Trump het compact ziet als een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

Louise Arbour, de Speciale Vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor Internationale Migratie, gaf in een videoconferentie met Brussel, Genève en Wenen tekst en uitleg bij het rapport. "Zowel economisch als sociaal kan het gastland er beter van worden. Kijk alleen al naar de tekorten op de arbeidsmarkt in sommige westerse landen. Die moeten opgevangen worden."

Arbour wil ook af van de stereotypen over migranten: "Volgens studies is gebleken dat 67 procent van de migrantenvrouwen werkt in het gastland en dat 85 procent van het loon in het gastland wordt uitgegeven. Ze nemen dus actief deel aan de economie." Verder wordt er al te gemakkelijk van uitgegaan dat migranten van ontwikkelingslanden naar westerse landen trekken: "In werkelijkheid verhuist 40 procent van de migranten wereldwijd van een ontwikkelingsland naar een ander ontwikkelingsland".